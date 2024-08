Pagelle, difesa in crisi. Tchatchoua non va, Lazovic fatica

Suslov ci mette qualche idea. Duda si smarrisce. Mosquera non lascia segno

Incerto sulla rete di Savona, per il resto può poco.

Non regge l’urto. La qualità della Juve lo manda spesso in crisi.

Preso in mezzo dalla potenza e dalla tecnica dell’attacco della Juve, rattoppa come può, con esito ridotto.

Tanta dedizione tattica, ma il centrocampo della Juve domina per peso e mezzi.

Perde palla nell’azione del vantaggio della Juve. Il contrasto di Locatelli su di lui viene ritenuto regolare. Rimane un forte dubbio. Di lì in poi si smarrisce

Soffre lo slancio di Savona, che corre via forte. Dal suo lato la Juve non trova contenimento.

Cerca di metterci qualche idea, di far valere scatto e qualità. Meglio nel secondo tempo, anche se la partita a quel punto è ormai già chiusa.

In avanti è il giocatore del Verona che ci mette più estro, però non basta. Incide poco.

Parte titolare, non riesce a fare granché. Ci mette tanta volontà, ma non può bastare per lasciare un segno nella partita.