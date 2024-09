Pagelle, difesa incerta, Belahyane okay, Tengstedt pronto

Kastanos, assist puntuale. Tchatchoua spinge, Mosquera fa poco

Matteo Fontana Coordinatore di redazione 16 settembre 2024 (modifica il 17 settembre 2024 | 10:43)

MONTIPÒ 6

Indeciso sul secondo gol della Lazio. Compie alcuni grandi interventi: due su Dia, uno su Tchaouna.

DAWIDOWICZ 5,5

Non prende velocità ed è titubante. Preso in mezzo dagli attaccanti della Lzio.

COPPOLA 5,5

Subito in grossa difficoltà, non trova le corrette misure per contenere.

DANILIUC 5,5

Spesso in difficoltà. Gli attaccanti della Lazio gli mettono pressione. Contiene a rilento.

TCHATCHOUA 6

Spinge sempre forte sulla destra e lo fa anche quando si sposta a sinistra.

BELAHYANE 6

Non costruisce bene in avvio, senza Duda i compiti di interdizione non bastano. Cresce parecchio nel secondo tempo.

DANI SILVA 6

Spessore tecnico, per quanto non riesca ad essere sempre efficace.

LAZOVIC 5,5

Incide poco, è bloccato e non riesce a prendere metri. Partita fiacca.

KASTANOS 6

Piedi delicati, consegna l'assist a Tengstedt per il gol del pareggio. Tra i più ispirati, esce nei primi minuti del secondo tempo.

HARROUI 5,5

Luci e ombre. Più le seconde che le prime. Si muove sulla trequarti, con poca continuità.

TENGSTEDT 6

Segna al primo pallone che gli arriva. Seconda rete in campionato, terza stagionale. Non ha altre chance.

MOSQUERA 5,5

Tanto vigore, ma si ferma lì.

FARAONI 6

Al ritorno in gialloblù, prova a spingere.

ALIDOU 5,5

Entra distratto.

CISSE ng

SARR ng

ZANETTI 6

Si trova a gestire una situazione d’emergenza. La rattoppa per quanto possibile. Non basta per prendere punti, al Verona manca un pizzico di iniziativa.