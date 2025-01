Pagelle, disastro Tchatchoua, Duda smarrito. Tengstedt sbaglia

Coppola e Ghilardi, errori pesanti. Serdar mai in partita, Suslov deludente

Matteo Fontana Coordinatore di redazione 19 gennaio 2025 (modifica il 19 gennaio 2025 | 20:09)

Montipò 5

Indugia sull’angolo battuto da Zaccagni che porta all’1-0. Arriva con il piede sul tiro di Dia, senza riuscire a respingerlo. Sul 3-0 la deviazione di Ghilardi lo mette fuori causa.

Dawidowicz 5

Disorientato dalla velocità dell’attacco avversario. Sempre titubante. Ammonito, era in diffida: sarà squalificato, salterà il Venezia.

Coppola 4,5

Sorpreso da Gigot sul gol del vantaggio della Lazio, quello che pesa prestissimo sugli equilibri della gara. È in costante difficoltà su Castellanos

Ghilardi 4,5

Nel Verona che non sa difendere, viene travolto dalle accelerazioni laziali. Pasticcia. Sul gol di Zaccagni ha sfortuna, con il tocco spiazza Montipò.

Tchatchoua 4

Continue incertezze, dalla sua parte la Lazio dilaga. Tavares comanda, lui non lo contiene. Svarioni gravi che si ripetono, clamoroso quello che porta alla terza rete della Lazio. Disastro.

Serdar 4,5

Non entra in partita. Sempre in ritardo, non dà dinamismo al centrocampo. Un suo tocco di testa manda il pallone sulla traversa. Unico barlume di una gara storta.

Duda 4

Non riesce a governare la manovra. Viene superato sistematicamente. Si innervosisce e viene espulso a gara, di fatto, chiusa: per un giocatore della sua esperienza non è ammissibile. Smarrito.

Bradaric 5

Mancanze chiare sul piano dell’attenzione. Dia gli scappa via sul raddoppio della Lazio. Cerca di scattare sulla fascia sinistra, un paio di volte lo fa, ma è poco.

Suslov 4,5

Ha compiti di copertura su Rovella, ma commette tanti errori quando deve costruire. Di nuovo involuto, la sua prova è fiacca e deludente sotto ogni aspetto.

Tengstedt 4,5

Ha la chance per l’immediato pari, ma non è reattivo. Altra occasione nel finale di primo tempo, e ancora non è pronto. Non supporta la fase difensiva.

Sarr 4,5

Bravo a servire di testa a Tengstedt, che spreca l’1-1. La sua partita, però, si esaurisce qui, perché poi non dà altri segnali evidenti.

Livramento 5

Il suo ingresso non aggiunge nulla.

Lazovic ng

Kastanos ng

Faraoni ng

Belahyane ng

Zanetti 4

Torna il Verona più imbarazzante, quello che appena lo attaccano prende gol. L’identità che si era vista nell’ultimo mese è sparita. I gol subiti in campionato salgono a 47. I problemi e i limiti sono sempre gli stessi e non vengono corretti. La classifica spinge in basso l’Hellas.