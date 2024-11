Pagelle, Duda mente superiore, Magnani leader, Harroui poesia

Montipò salva, Coppola determinante, Tengstedt certezza. Serdar macina gioco

Matteo Fontana Coordinatore di redazione 3 novembre - 20:30

Montipò 7

Torna titolare. Risponde su Zalewski, non può farlo su Soulé. Grande parata nel finale su Dybala: intervento che salva la vittoria.

Daniliuc 6,5

Confermato sulla fascia destra della linea difensiva. Contiene con attenzione dalla sua parte, la Roma fatica a conquistare metri.

Magnani 7,5

Riprende posto dal via. Sale alto nel mucchio per segnare il gol del 2-1. Battagliero, leader, non indietreggia mai. La sua è una grande partita.

Coppola 7

Non si fa mai sorprendere. Concentrato, compie alcune chiusure che sono determinante. L’abbinamento con Magnani garantisce e peso e potenza.

Bradaric 6

Sulla “mattonella” a sinistra non perde le misure. Pochi scatti, ma molta dedizione.

Serdar 7

Di nuovo in duo con Duda. Macina gioco, per quanto nel secondo tempo abbia un leggero calo. Con lui a centrocampo è un’altra cosa.

Duda 8

Dirige la manovra e lo fa in maniera sontuosa. Carisma puro. Va in cattedra e insegna calcio. Il “cervello” del Verona è lui. Mente superiore.

Suslov 6

Si muove dalla destra per accentrarsi. Spinge appena ha spazio. Gioca con tenacia, dà vivacità, seppure a tratti.

Kastanos 6

Agisce a supporto di Tengstedt. Cerca di trovare spunti per incidere.

Lazovic 6,5

Corre in avanti, copre dietro. Il capitano è sempre lui: lo è per come sta in campo e per quanto segna la via ai compagni.

Tengstedt 7

Al primo pallone che gli arriva, su errore di Zalewski, segna. Va vicino a siglarne un altro. Una certezza.

Harroui 7,5

Decide la partita arrivando al posto giusto nel momento giusto. Il suo tocca sotto la Curva Sud è poesia.

Mosquera 6

Si batte con generosità.

Livramento 7

Subentra e innesca il contropiede. Splendido nell’azione del 3-2. Espulso per un fallo che non poteva non commettere.

Faraoni ng

Dani Silva ng

Zanetti 8

Onore al coraggio. Sono stati giorni complicati, la fiducia era smarrita e l’ha ritrovata. Temperamento, idee, gioco e vittoria: tutto in una volta. I punti sono 12. Il Verona è ripartito insieme a lui.