Pagelle, Faraoni decisivo, grande Gunter, classe Ilic

Berardi, che debutto. Udogie non ha paura di niente

Al passo d’addio? Il finale, semmai, è notevolissimo. Verona è per sempre, il resto è un altro discorso. Se ha deciso così, ed è tutto da vedere, ancora, avrà avuto tutte le ragioni del caso, nel bene e nel male, al netto di un contratto da record, per il club, in scadenza tra due anni. Ha dato tanto fino all’ultimo, ha ricevuto un amore sconfinato, checché ne dicano i soliti sofisti esperti nello spaccare il capello in quattro, come il pallonaro desio fosse cosa da guelfi e ghibellini, ohibò. L’Hellas, vada come vada, andrà avanti come prima, più di prima, perché ne ha viste tante di peggio.