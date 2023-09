Pagelle, Folorunsho e Hien, errore che pesa. Dawidowicz e Magnani okay

Il duello è con Giroud, che contiene bene, ma è titubante nell’azione che innesca Leão per l’1-0, con Pulisic che gli porta via la palla

Grande determinazione, non gli scappa via nessuno. Non molla mai, lotta fino alla fine con grande spirito.

Attento in copertura, ha una buona occasione sullo 0-0. In campo per un tempo. Non è al meglio.