Pagelle, Folorunsho golazo, Dawidowicz e Magnani muro, Noslin bomber

Il suo tocco di mano sul tiro di Kostic che porta al rigore del pareggio è evidente. Per il resto è attento, ma l’incertezza non può che pesare.

Alza il muro dietro. Pure lui dà spazi ridotti a Vlahovic, tampona su Yildiz, non si fa mai superare. Quando è in questa condizione, sono pochi i difensori italiani al suo livello.

Ha prevalenti compiti di interdizione. Li esegue con diligenza. Nel momento in cui, uscito Dani Silva, prende il pallino per impostare, gli manca un pizzico di lucidità.

Segna un golazo, accende il motore della squadra. Mette forza in avanti ed è attento in copertura. Crescita imponente, la sua, negli equilibri della squadra e per personalità.

Gioca di esperienza, muovendosi sulla sinistra per 45’. Non gli riesce con frequenza il cambio di marcia, nel secondo tempo rallenta.

Aveva detto che il Verona avrebbe giocato guardando avanti e non indietro, proponendosi, non avendo paura. Così è stato. Il pareggio è un valore aggiunto per la classifica e per il gioco espresso dalla squadra.