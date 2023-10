Pagelle, gigante Magnani, Montipò decisivo. Suslov va veloce

Ngonge e Cruz non incidono. Terracciano ha spirito, Amione non sbaglia

Pronto in apertura di gara su Seck, decisivo su Lazaro. Le sue parate sono, una volta di più, determinanti.

Ammonito dopo pochi minuti, non si smarrisce, tiene alto il livello di concentrazione, in marcatura stoppa chiunque gli si presenti davanti. Gigante.

Va in marcatura su Zapata e lo controlla con accortezza. Deve uscire, però, dopo un tempo per un problema fisico.

All’esordio da titolare in questa stagione, dopo qualche titubanza in avvio non sbaglia e contiene. Gli tocca uscire, pure lui infortunato.