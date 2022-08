Pagelle, Gunter e Magnani, che disastro. Faraoni, espulsione che pesa doppio

Ilic non emerge mai, Lasagna gol okay, Henry ci prova ma non basta. E anche Tameze si perde

Matteo Fontana

MONTIPÒ 5,5

Incerto sulla ribattuta che porta al pareggio del Bari, firmato da Folorunsho. Alcuni buoni interventi, ma quattro gol presi sono tanti.

DAWIDOWICZ 6

Di guai in difesa il Verona ne combina tanti, ma lui è perlomeno attento.

GUNTER 4

Sempre impacciato, preso in mezzo dagli attaccanti avversari. Errori gratuiti, difetti in concentrazione. Dovrebbe guidare dietro e non lo fa mai.

CECCHERINI 6

Inizia attento, dopo deve uscire e il Verona crolla.

FARAONI 4,5

L'espulsione è grave per due ragioni: era decisamente evitabile, intanto, e poi perché da capitano lascia l'Hellas con un uomo in meno in un momento della gara già molto difficile.

TAMEZE 5,5

Ci prova pure, ma la sua corsa è inefficace e finisce per perdersi anche lui.

HONGLA 5

Rigore netto per il suo intervento su Maita. Per il resto, viene schierato in un ruolo che non convince.

ILIC 5

Il suo talento non emerge mai, è come se fosse annacquato. Superato dai centrocampisti del Bari per passo e determinazione.

LAZOVIC 6

Va forte per un tempo, è spesso insidioso come d'abitudine sulla fascia sinistra. Nella ripresa frena e non si vede più.

LASAGNA 6

Segna portando il Verona in vantaggio, meriterebbe anche il bis, prima dell'intervallo. Dopo, come sopra: si fa opaco.

HENRY 5,5

Si dà da fare mettendoci vigore atletico, ma non è sufficiente. Sfortunato quando prende il palo (c'è una deviazione), ma deve dare di più.

MAGNANI 4

Prende il posto di Ceccherini e non entra mai in partita. L'Hellas becca due gol, Cioffi lo toglie.

AMIONE 6

Gioca con grinta, perlomeno.

PICCOLI 5,5

Non incide.

BARAK ng

DJURIC ng

CIOFFI 5

Il Verona è tremendamente fragile in difesa. Occorrono dei rinforzi, già richiesti più volte, ma da parte sua serve dare una compattezza alla squadra al di là degli interpreti e delle alternative.