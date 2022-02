Pagelle, infinito Tameze, Caprari e Simeone girano, i cambi no

Gunter tiene dietro, Ceccherini lottatore, Ilic ha classe. Montipò incerto sul pari della Roma

Splendido comandante della difesa, a lungo non fa prendere palla all’attacco della Roma. Come tutto il Verona va in sofferenza nel finale. Regge, peccato per il cartellino giallo: sarà out anche lui nel prossimo turno.