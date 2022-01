Pagelle, Kalinic decide, Caprari incanta. Lasagna, che assist

Lazovic corre sempre meglio. Tameze, ingresso determinante. Simeone, occasioni mancate.

Al ritorno in campo da titolare, la sua presenza si avverte. Per quanto non pigi sul pedale com’è abituato a fare, e d’altronde deve ritrovare la miglior condizione, c’è sempre.

In apertura colpisce male un pallone invitante che scorre in area. Dà ordine al gioco, affianca Veloso con intelligenza.

Dispiace non poterlo promuovere, ma le due occasioni che ha e non concretizza, calciando su Skorupski, sono una zavorra. In questo periodo non gliene va dritta una. Ammonito in maniera discutibile, salterà per squalifica la partita con la Juve.