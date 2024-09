Pagelle, la difesa balla. Belahyane carica. Suslov, espulsione incomprensibile

Monitpò, tre parate decisive. Kastanos non si vede mai. Frese è attento

Matteo Fontana Coordinatore di redazione 29 settembre 2024 (modifica il 29 settembre 2024 | 17:22)

MONTIPÒ 7

Compie almeno tre parate decisive e permette al Verona di non essere dissolto in 45’ di confusione. Incerto sul terzo gol del Como.

TCHATCHOUA 5,5

Non accelera sulla fascia, in copertura non è preciso.

DANILIUC 5,5

Come tutta la difesa del Verona subisce la spinta dell’attacco del Como. Rattoppa come può.

COPPOLA 5

Traballa dietro e quando prova a impostare è incerto.

FRESE 6

Duella con Strefezza, lo contiene. Partita attenta.

DANI SILVA 5

Soffre la pressione continua del Como. In 45’ riesce a fare poco, dopo viene sostituito.

BELAHYANE 6,5

Ci mette corsa e qualità. In un Verona che patisce per molti minuti il Como, cerca di dare ordine. Sempre alla carica

SUSLOV 5,5

Al rientro, fatica a cambiare marcia. Inizia a farlo nella ripresa, ma poi viene espulso in maniera incomprensibile, ed è un eufemismo, da Giua.

KASTANOS 5

Non entra in partita. Il Como non gli fa vedere palla. Esce dopo un tempo.

LAZOVIC 6

Su di lui l’intervento che porta al rigore, lui stesso si incarica del tiro e trasforma. Partita di resistenza.

TENGSTEDT 5,5

Segna, ma è anche in chiaro fuorigioco. A lungo rimane nel deserto dell’attacco, dopo, con la squadra in dieci, va fuori

DUDA 5,5

Entra e dà solidità in mezzo, ma poi si perde anche lui. Paz scappa via e non riesce a bloccarlo.

MOSQUERA 6

Generoso e combattivo, ci prova fino alla fine.

MAGNANI 5

In grossa difficoltà, Cutrone lo sorprende sul raddoppio.

LIVRAMENTO ng

LAMBOURDE 6

Entra e fa gol.

ZANETTI 5,5

Il Verona è impacciato e senza idee nel primo tempo, in cui consegna la palla al Como. Cambia e recupera, dopo l’espulsione di Suslov pesa tanto. Terza sconfitta consecutiva, ancora con rammarichi, ma i gol presi sono troppi.