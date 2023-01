Le pagelle di Verona-Cremonese, Lazovic leader, Doig trascinatore, Hien insuperabile

Poche parate. Il Verona rischia il minimo e non prende gol: questa è la notizia.

Saldo, mai messo in difficoltà. Cerca anche di spingersi in avanti, quando può.

È di nuovo lui a guidare la linea difensiva. L’incrocio con Dessers è vigoroso. Rischia il rigore nel finale di primo tempo. Per il resto, non lo passano mai. Insuperabile.

Con lui in campo il Verona è solido e concede poco agli attaccanti della Cremonese.

Perde molti palloni in maniera evitabile, ma altrettanti ne recupera. Supporto fondamentale per Ilic. Può fare di più e meglio, ma un po’ per volta si sta ritrovando.