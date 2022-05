Lazio-Verona, le pagelle. Lazovic uomo-assist, bravo Berardi, Lasagna va

Tameze sempre bene, Faraoni certezza, Simeone lotta con lo spirito Hellas

Prende tre gol ma poco può farci, piuttosto, al debutto da titolare in Serie A, è decisivo: grande parata su Acerbi per evitare il 4-3 della Lazio.

La Lazio comincia a spingere e lui la contiene, poi viene ammonito e, per non rischiare, Tudor preferisce toglierlo.

Fa decollare il Verona nel gol del vantaggio, rovesciando il pallone verso Lazovic per il colpo vincente di Simeone. Tiene saldamente la posizione.

Subito ammonito, è bravo a gestirsi da questo punto di vista. Sempre nel vivo della manovra, pronto a mettere in porta il pallone che dà all’Hellas il 3-3.

Fornisce due assist, portando il suo conto personale per l’annata a quota 7. Manda in porta Simeone e Hongla. Sempre determinante.

Segna il suo secondo gol in questo campionato. Francamente, avrebbe meritato di farne di più, ma la sorte non l’ha aiutato. All’Olimpico gioca bene al di là della rete.

Una volta di più, ribadisce di essere un insostituibile. Per quanto non al meglio, subentra e, schierato in difesa, è decisivo.