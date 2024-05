Pagelle, Montipò giornata no, Coppola, Centonze, Cabal sbagliano

Serdar corsa e assist, Swiderski gol che illude. Lazovic non cambia marcia

Non appare pronto su entrambi i gol del Torino. Incerto soprattutto sulla rete di Pellegri. Giornata no.

Alcune cose buone, per dopo smarrirsi quando il Torino prende campo. Distratto sul gol di Savva: mancanza che è un macigno.

Il duello per lui è con Zapata. Lo contiene, non gli dà nessuna possibilità. Ammonito nel finale di primo tempo, gestisce con attenzione per dopo essere sostituito.