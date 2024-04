Pagelle, Montipò para, Swiderski spreca, Suslov sbaglia

Magnani e Coppola tengono dietro. Mitrovic non cambia marcia, Lazovic generoso

Matteo Fontana Coordinatore di redazione 27 aprile - 23:05

Montipò 6,5

Pronto su Isaksen, grande deviazione su Felipe Anderson, con la palla mandata sulla traversa, para anche su Castellanos. Non può nulla su Zaccagni.

Tchatchoua 6

Rientra dal via, gioca con concentrazione. Non si fa mai sorprendere. Non ha occasione per spingere, tiene la posizione e non rischia.

Magnani 6

Il duello è con Luis Alberto, su cui tampona con accortezza. Bene in alcune chiusure, spazza via badando al sodo. La Lazio, di seguito, si riversa in avanti e ci sono molte complicazioni

Coppola 6

Non gli scappa quasi mai Castellanos, gioca di fisico e con la testa. Tutto si complica quando la Lazio va all’assalto. Ribatte per quanto possibile. Va vicino al pareggio.

Cabal 6

Un primo tempo abbondante di buona qualità e notevole attenzione, dopo soffre come tutto il Verona la spinta della Lazio e commette qualche errore evitabile. Ammonito, salterà la Fiorentina.

Serdar 6

Dà compattezza al gioco della squadra, recupera palloni, prova anche di farsi valere quando c’è da impostare. Difficile rispondere, alla lunga, alla pressione della Lazio.

Folorunsho 5,5

Fa da argine sulla mediana, cosa che gli riesce bene per 45’ per poi non riuscire a ripetersi. Vai in sofferenza e i grossi calibri della Lazio gli tolgono spazio.

Mitrovic 5

Seconda di fila dal primo minuto, spunti rari e mai efficaci. Mai innescato, non cambia marcia e viene controllato con facilità dai difensori della Lazio.

Noslin 6

Agisce a immediato supporto di Swiderski, recupera palloni, si abbassa a dare supporto in fase difensiva. Si innervosisce nel secondo tempo, in cui vede poco la palla.

Lazovic 6

Sta basso sulla sinistra, fa una partita di sacrificio, non si risparmia mai. Deve rinunciare alla fase offensiva, comunque un contributo generoso.

Swiderski 5

Torna titolare, cerca di fare da riferimento ma combina poco. Spreca un’occasione ghiotta con la porta che si era spalancata, calciando di fretta.

Duda 5,5

Non prende il controllo della manovra.

Suslov 5

Entra male. Distratto e impreciso, perde palla nell’azione che porta al gol di Zaccagni.

Centonze ng

Bonazzoli ng

Henry ng

Baroni 6

Dispone la squadra con ordine e organizzazione in avvio, per un tempo è un Verona attento che cambia anche modulo con efficacia. Dopo, la Lazio prende campo e non c’è più partita.

