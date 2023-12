Pagelle, Ngonge gran gol, Suslov fa sempre la cosa giusta

Djuric lotta e segna, Doig entra bene. Duda guida il gioco, Saponara okay

Matteo Fontana Coordinatore di redazione

Montipò 6,5

Con un grande intervento spedisce sul palo il tiro secco da fuori di Prati. La sua parata tiene in piedi il Verona in un momento complicato della gara. Poi è attento.

Tchatchoua 6

Bloccato, non sale per un tempo. Va meglio nella ripresa, quando si fa notare con sufficiente frequenza. Alcune sterzate convincenti.

Hien 6

Ha più di qualche patema in avvio, quando il Cagliari spunta spesso in avanti. Con il passare dei minuti registra le titubanze e prende il timone.

Dawidowicz 6

Torna dal via. Mai un passo indietro, qualche pasticcio nei passaggi, ma non si fa mai sorprendere dagli attaccanti del Cagliari.

Terracciano 5

Fronteggia Nandez, che ha grande qualità ed è abilissimo negli inserimenti. Lo soffre parecchio e sbaglia molto, anche cose semplici.

Hongla 6

Tiene alto il muro a centrocampo. Nella prima parte della gara è titubante, ma dopo cresce in maniera evidente dando un utilissimo contributo

Duda 6,5

Guida la manovra. Viene ammonito, era ancora in diffida e, squalificato, salterà la Salernitana. Anche per lui ci sono 45’ complicati, ma poi prende il comando del gioco.

Suslov 7

Assicura estro, velocità, effervescenza. Suo il primo segnale che dà l’Hellas, con la botta respinta da Scuffet. Va alla carica, è pimpante e fa sempre le cose giuste. Imprendibile.

Ngonge 7

Segna il quinto gol in campionato e fa con un numero d’alto magistero, per come lo costruisce e per l’esecuzione. Ancora determinante. A Firenze aveva toppato, la risposta che dà è questa.

Saponara 6,5

Seconda partita da titolare in questo campionato. Garantisce spessore tecnico, quando ha il pallone lui la giocata non è mai banale.

Henry 5,5

In campo dal via, per essere incisivo avrebbe bisogno di essere servito con cross calibrati. Non è la sua partita ed esce dopo un tempo in cui non lascia segno.

Doig 6,5

Ingresso di rilievo, tiene sotto controllo Nandez e prende metri con ripetuti scatti.

Djuric 7

Entra e lotta, come sa fare. Non chiedetegli la finezza, ma di sicuro non mancherà mai di dare tutto quello che ha. Il gol che chiude la partita è il punto esclamativo che serviva.

Lazovic 6

Ingresso attento, senza sbavature.

Mboula 6,5

Accende il contropiede, manca un gol ma poi serve a Djuric l’assist per il bis.

Baroni 7

Torna la vittoria dopo quattro mesi, il Verona sale oltre la linea della salvezza. Lo fa non prendendo gol, altra situazione favorevole che non si verificava da tempo. I cambi all’intervallo tracciano la rotta.

