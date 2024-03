Pagelle, Noslin gran gol e non solo, Dawidowicz erroraccio

Folorunsho non romba, Cabal fatica. Coppola attento, Lazovic non incide,

Matteo Fontana Coordinatore di redazione 17 marzo 2024 (modifica il 17 marzo 2024 | 19:45)

Montipò 6

Grande risposta su Okafor, salvato dalla traversa sul tiro di Pulisic, viene beffato da Hernandez. Ribatte ancora su Okafor, ma Pulisic è lesto a infilare. Chukwueze lo supera con un tocco di precisione.

Centonze 5,5

Ha il compito di controllare Leão e lo svolge con dedizione. Evidente che quando il portoghese cambia marcia non gli possa stare dietro.

Coppola 6

Gioca da argine dietro, respingendo quanto può, mantenendo alto il livello della concentrazione. Limita Loftus-Cheek. Qualche incertezza, ma rimedia.

Dawidowicz 4,5

Erroraccio, il suo, che apre la via al raddoppio del Milan. Tentenna con il pallone fino a perderlo, con Okafor che lo sorprende. Fin lì aveva retto. Acciaccato, viene sostituito.

Cabal 5

Deve fronteggiare Pulisic, che è imprendibile. Gioca con grande generosità, non mollando mai, ma non basta per contenere un rivale di grande qualità che fugge sempre.

Serdar 6

Viene ammonito presto, ma non si fa condizionare. Gioca con attenzione. Rischia il secondo cartellino giallo. Esce dopo un tempo.

Duda 5,5

Non esce con prontezza su Hernandez in occasione del gol del vantaggio del Milan. Chiamato a stretti compiti di marcatura, segue Reijnders ma imposta poco.

Suslov 5,5

Prova ad innescarsi, lo fa a tratti. Di più nel secondo tempo, quando prende l’iniziativa con maggior costanza. Il Milan non gli concede spazi.

Folorunsho 5,5

In collegamento sulla trequarti, non è dirompente come nelle giornate migliori. Non riesce a rombare, non ha la sufficiente continuità nella partita.

Lazovic 5,5

Tenta di dare equilibrio, abbassandosi con frequenza per coprire. Non incide in avanti, faticando a proporsi. Rimane impigliato sulla sua fascia.

Noslin 7,5

Scatta più volte, cerca di attaccare in verticale, crea continui grattacapi alla difesa del Milan con la sua velocità. Dopo aver sfiorato la rete di testa, segna un gol spettacolare con una gran botta che riapre la partita. Ci riprova nel finale. Brillante.

Dani Silva 6

Si muove con ordine in mezzo al campo, distribuendo palloni.

Mitrovic 6

Porta un pizzico di imprevedibilità.

Swiderski 5,5

Ha un’occasione nel finale, non la concretizza.

Magnani 6

Entra determinato.

Vinagre 5,5

Non convince.

Baroni 6

Schiera un Verona guardingo, che attende il Milan e ribalta l’azione in contropiede. Sono tanti i rischi corsi, ma il Verona tiene finché non arriva il gol di Hernandez. Lo sbaglio di Dawidowicz pare chiudere i conti, ma il Verona non si arrende. La sconfitta arriva comunque. Ora testa al Cagliari.

