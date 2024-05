Pagelle, Noslin stellare, Magnani gigante, Duda maestro

Lazovic capitano e leader, Serdar è una garanzia, Coppola testa e cuore

Matteo Fontana Coordinatore di redazione 5 maggio - 17:44

Montipò 6,5

Pronto su Barak, mura Nzola. Castrovilli lo supera con una gran botta. Trasmette sicurezza alla difesa con delle uscite sempre puntuali e attente.

Centonze 5,5

Dalle sue parti agisce Castrovilli, che gli scappa via spesso, prendendo un palo e siglando l’1-1. Appare più preciso quando viene spostato sulla fascia sinistra.

Magnani 7

Duello fisico con Nzola: non gli concede niente. Un argine che gli attaccanti della Fiorentina non superano. Bravo anche quando esce con la palla al piede. Gigante.

Coppola 7

In ascesa esponenziale, come personalità e concentrazione. Non sbaglia pressoché niente, con Magnani forma una barriera che ribatte colpo su colpo i tentativi della Fiorentina. Testa e cuore.

Vinagre 6

Al debutto da titolare, incrocia Ikonè e lo contiene. Cerca di farsi vedere con qualche allungo in avanti, ma soprattutto deve prestare attenzione in copertura. Dà tutto.

Serdar 7

Di nuovo in coppia con Duda, con cui l’intesa è saldissima. Con loro, il centrocampo del Verona è tosto e geometrico. Conquista e rilancia palloni, non fa mai un passo indietro. Garanzia.

Duda 7

Torna a giocare dal via e lo fa al meglio. Disegna calcio con intelligenza sublime, maestro della mediana per come detta i tempi e interviene a chiudere, quando occorre.

Lazovic 7

Parte sulla destra, corre veloce e bene. Di ghiaccio sul calcio di rigore, spinge la squadra all’attacco, mette in mezzo palloni sempre invitanti. Capitano, leader.

Folorunsho 5,5

Si muove come immediato supporto di Bonazzoli, ma lo fa con passo lento. Francobolla Lopez. Ammonito, era in diffida e sarà squalificato.

Noslin 8

Va in fascia, corre a sinistra. Si prende il rigore, prontissimo a sfruttare l’incertezza di Christensen. In alcune fasi si inceppa, ma dopo riparte più forte di prima. Segna un gol tanto bello quanto fondamentale per l’Hellas, il quarto per lui con il Verona. Stellare.

Bonazzoli 5,5

Perno mobile d’attacco, ha due buone occasioni quando il Verona avanti per 1-0, gli manca il tocco decisivo. Esce dopo un tempo.

Swiderski 5,5

Non è efficace, si spreme in corse ripetute ma non lascia segni particolari.

Tchatchoua 6

Qualche rischio, ma non si smarrisce.

Suslov 6

Alcune sterzate utili.

Dawidowicz 6

Contribuisce alla resistenza finale.

Dani Silva ng

Baroni 8

Schiera il Verona in maniera organizzata, gli dà un’anima forte, quella chi non si arrende mai. Ricarica la squadra all’intervallo, dopo che il pari della Fiorentina rischiava di pesare come un macigno. Una volta conquistato un nuovo vantaggio, fa tutte le mosse giuste al momento giusto. E l’Hellas è sempre più vicino a una salvezza epica, che avrebbe la sua firma impressa.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Verona senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Hellas1903 per scoprire tutte le news di giornata sui gialloblu in campionato.