Pagelle, Sarr, gol e gioco. Harroui decisivo. Duda leader

Pronto su Man e Bonny, alcune titubanze in uscita, niente può fare sul primo gol di Sohm, sul secondo non arriva a deviare.

Solido, gioca con mestiere, tiene alto il muro. Dal suo lato della difesa non ci sono varchi per il Parma. Ci mette esperienza, sempre attento.

Stacca con tempismo e precisione per il gol dell’1-0. Spazza via i palloni che piombano dentro l’area, mai incerto. Prova di spessore e carattere.

Una freccia sulla destra. Non lo sorpassano mai e quando si spinge in avanti è decisivo. Da una sua iniziativa scaturisce il gol di Mosquera.

Primo tempo a contenere, nel secondo cresce in maniera esponenziale, prendendo il comando dell’azione dell’Hellas. Lo fa, di nuovo, con personalità.

Il suo ritorno ha un grande valore specifico. Quando lui non c’è stato, il Verona ha sempre perso: statistica chiara che evidenzia quanto sia fondamentale. Leader.

Corre lungo tutta la fascia. Si fa sentire con dà sostanza. Poi deve rallentare, ma non si smarrisce.

Ritrova il furore agonistico che in queste ultime partite pareva essersi annacquato. Aiuta in difesa e carbura, sia pure a tratti, in fase offensiva.