Le pagelle: scelte sbagliate, squadra a picco. Verona bocciatissimo

Difesa fragile, attacco che non va, confusione a centrocampo, l'Hellas è in piena crisi

Matteo Fontana Coordinatore di redazione

Montipò 6

Rattoppa per quanto può, visto che il Monza arriva con grande facilità dalle sue parti. Non basta per fermare il crollo del Verona.

Magnani 5

Non riesce a dare compattezza dietro. L’attacco del Monza scappa via con regolarità e lui non gli sta dietro.

Dawidowicz 6

Si confronta con Colombo, che dopo la sua uscita si scatenerà. Deve uscire per un infortunio muscolare.

Terracciano 5,5

Di nuovo sulla linea difensiva, incrocia Ciurria. Preso d’infilata pure lui sul contropiede chiuso dalla rete dell’1-0. Nel giro dei cambi, passa ai compiti di terzino sinistro.

Faraoni 5

Si vede poco, bloccato in fascia con poca spinta. Non si accende mai, non accelera, non incide quando (di rado) sale e in copertura è fiacco.

Folorunsho 5,5

Contiene più di quanto si proponga. Perde palla all’inizio dell’azione che porta al gol di Colombo. Il gol, il primo per lui in A, rende meno pesante la sconfitta ma vale giusto come una magrissima consolazione.

Duda 5,5

Dirige il gioco, che non decolla. Appena ha modo di inserirsi, calcia la botta che spedisce il pallone sulla traversa. Tenta di dare ordine, non ce la fa.

Lazovic 5

Schierato a centrocampo, l’adattamento non funziona. Per 45’ è fuori dal proprio elemento. Nella ripresa torna, tardivamente, sull’abituale corsia di sinistra, prima di uscire

Doig 5

Fatica a prendere velocità, mentre in difesa è spesso incerto. Un tempo ed esce.

Bonazzoli 5

Si mostra vivace in avvio, dopo resta impigliato tra le troppe incertezze dell’Hellas. Manca l’occasione dell’1-1, calciando alto da breve distanza.

Djuric 5,5

Va a prendersi palla col consueto spirito da lottatore, è l'ultimo a mollare, ma il Verona in avanti fa comunque poco.

Hien 5

Torna in campo dopo quaranta giorni e viene sempre sorpreso da Colombo.

Hongla 5,5

Entra con buon piglio, poi si smarrisce.

Ngonge 5

Ingresso che non lascia segno.

Tchatchoua ng

Saponara ng

Baroni 4

Le scelte iniziali appaiono subito errate. Incomprensibile che Lazovic sia impiegato come mezz’ala. Il Verona è privo di idee, di aggressività, di corsa. Tenta anche di cambiare modulo, virando sul 4-3-3: non va. Le sconfitte di fila sono cinque, tenendo conto di quella incassata in Coppa Italia col Bologna. La squadra va a picco. Una crisi che è aperta da un pezzo e che non trova soluzioni.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Verona senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Hellas1903 per scoprire tutte le news di giornata sui gialloblu in campionato.