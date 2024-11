Pagelle, Serdar guida e gol, Coppola cede, i cambi non vanno

Incerto sul primo gol di Kean. Niente da fare sulle altre reti. Risponde in due occasioni su Colpani.

Soffre la velocità di Sottil, non riesce ad avanzare con costanza sulla sua corsia.

Ribatte dietro, prova a rattoppare per quanto possibile quando la Fiorentina prende metri.

Controllare Kean, che è in pieno stato di grazia, è dura. Pur non mollando mai, deve cedere allo strapotere del centravanti.

Molto concentrato, concede poco a Colpani. Non sale spesso, pensa a coprire.

Segna un gran gol, con un tiro potente e preciso. Guida in mezzo, tampona, imposta, è il riferimento della manovra.

Sorpreso dal ribaltamento di gioco che porta alla rete dell’1-0. Bravo nel recupero della palla che serve a Serdar per il pari, ma è troppo spesso impreciso.

Spinge con alcune accelerazioni, ma gli manca lo scatto in più per incidere. Comunque dà ritmo finché resa in campo.