Pagelle, Serdar tiene, Dawidowicz e Magnani non mollano mai

Noslin e Lazovic incerti, Swiderski non incide, Cabal fatica. Vinagre e Centonze attenti

Redazione Hellas1903

Montipò 6

Decisivo su Birindelli, sbaglia un’uscita e viene salvato dalla difesa. Controlla, di seguito, senza grossi rischi.

Tchatchoua 6

Spinge di rado sulla sua corsia. Resta bloccato dietro, in difesa è attento e contiene Zerbin.

Magnani 6,5

Pronto nello sbrogliare una mischia in area. Con Dawidowicz garantisce compattezza dietro. Saldo, non lo superano.

Dawidowicz 6,5

Incrocia Colombo e non se lo fa sfuggire. Dopo entra Djuric, cui non concede metri. Non molla mai.

Cabal 5,5

Messo sotto pressione, sbaglia molto in fase difensiva e si vede poco in avanti. Migliora nel secondo tempo.

Serdar 6,5

Fatica a schermare la difesa in avvio di partita, ma dopo prende quota. Dalla sua parte il Monza non passa mai. Prova anche a salire.

Duda 6

Incerto nella costruzione del gioco, si occupa di stoppare Pessina, con cui ingaggia un duello nervoso. Gestisce nel finale.

Noslin 5

Spostato sulla destra, non riesce a prendere velocità. Poi va a sinistra, ma l’efficacia è sempre ridotta. Un tempo ed esce.

Folorunsho 5,5

Si muove al centro della linea di trequarti. Non cambia marcia, per quanto si applichi in fase di copertura.

Lazovic 5,5

Ha subito un’occasione chiara, il suo tentativo in diagonale esce. Cercato spesso, viene trovato poco. .

Swiderski 5,5

All’esordio da titolare, la condizione è da trovare. Si fa notare per delle buone rifiniture, mentre non è mai incisivo in area.

Vinagre 6

Schierato “alto” a sinistra. Supporta Cabal.

Centonze 6

Ingresso attento.

Bonazzoli 5,5

Non varia gli equilibri in avanti.

Dani Silva ng

Coppola ng

Baroni 6

La squadra, ricostruita sul mercato, per un tempo non ha coesione in certe zone di campo, e non può che essere così. La recupera, pur non brillando, proponendosi di meno e badando al sodo, nella ripresa, con gli aggiustamenti del caso. Muove la classifica.

