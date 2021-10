Pagelle, Simeone, Montipò e Tameze sontuosi, Barak e Gunter grandi

Veloso gioca d'esperienza, Dawidowicz, un solo errore. Faraoni lottatore

Subito un intervento decisivo per respingere il colpo di tacco di Morata. È l’apertura di una grande partita, con alcune parate determinanti, sempre tenendo in pugno la difesa. Il volo con cui toglie dalla porta il pallone di Dybala che darebbe il pari alla Juve è sontuosa.

Dirige e imposta, non perde mai l’uomo, “morde”, sale a spezzare la manovra della Juventus, gioca da leader, va regolarmente in anticipo e non sbaglia nulla.