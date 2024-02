Pagelle, Suslov ci prova, il Verona non fa niente

Montipò sbaglia, Duda non è in partita, Noslin e Swiderski non incidono

Matteo Fontana Coordinatore di redazione 23 febbraio 2024 (modifica il 23 febbraio 2024 | 23:20)

Montipò 5

Uscita sventurata sul gol dell’1-0, anche se il contatto con Posch lascia perplessità. Indeciso.

Centonze 5,5

Esordio da titolare senza lasciare segni evidenti. Gioca con diligenza, ma si vede davvero poco.

Magnani 6

Tiene testa a Zirkzee, che non gli scappa via. Prova attenta, concentrato in marcatura.

Dawidowicz 5,5

Deve soffrire, com’è naturale che sia. Contiene i danni per quanto può, però non ce la fa.

Cabal 5

Messo presto sotto pressione, non ne viene fuori. Dal suo lato il Bologna trova spazi ampi e colpisce.

Suslov 6

Parte muovendosi sulla destra e fatica. Quando riesce ad accelerare il Verona si sveglia. Va vicino al gol.

Serdar 5,5

Ha il compito di coprire la difesa. Lo fa con risultati ridotti: quando il Bologna parte, lo fa senza opposizione.

Duda 5

Gli viene chiesto di dare ordine e geometria al gioco, la cosa non gli riesce. Appare anche nervoso.

Folorunsho 5

Comincia largo a sinistra, posizione che lo lascia presto isolato. Di seguito viene schierato di punta. Inefficace.

Noslin 5

Gioca in coppia con Swiderski, poi va a sinistra, dopo torna a fare il centravanti. Spento.

Swiderski 5

Fuori condizione, di palloni ne prende pochi e non si fa mai notare.

Tchatchoua 5,5

Entra e il Bologna segna, con la partita che si chiude. Può poco.

Mitrovic 6

Ingresso incoraggiante.

Dani Silva ng

Lazovic ng

Henry 5,5

Calcia su Skorupski l’occasione per accorciare.

Baroni 5

Scelte iniziali che funzionano. Verona che gioca sotto ritmo, non si propone, non ha il mordente necessario per dare dei crucci a questo Bologna, che è fortissimo. Prestazione insufficiente.

