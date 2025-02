Pagelle, Suslov trascinatore, Valentini comanda, Bernede gol da impazzire

Coppola determinato, Faraoni spirito Hellas, Duda maestro, Dawidowicz roccia

Matteo Fontana Coordinatore di redazione 23 febbraio 2025 (modifica il 23 febbraio 2025 | 17:47)

Montipò 6,5

Pronto su Kean in avvio di gara. La Fiorentina non lo impensierisce più. Non ha incertezze.

Dawidowicz 7

Tiene sul lato destro della linea difensiva. Una roccia che non si sposta. Gioca con esperienza e va anche vicino al gol.

Coppola 7

Duello tosto con Kean, che poi esce in barella e viene portato in ospedale in seguito a un contrasto con Dawidowicz. Di fronte a uno degli attaccanti più forti del campionato, è sempre determinato.

Valentini 7,5

Confermato dall’inizio. Dalla sua parte dà lo stop a ogni possibile tentativo della Fiorentina, che l’ha girato in prestito all’Hellas e lo vede comandare dietro in gialloblù. Testa e garra.

Faraoni 7

Alla seconda da titolare in questo campionato. Abnegazione, corsa, spirito Hellas. Esce a braccia alte, dopo aver dato tutto, salutato dagli applausi. Il capitano è tornato.

Niasse 6,5

Attento in copertura, tampona quando la manovra della Fiorentina accelera: alza la “paletta” e da lì non passano.

Duda 7

Contiene e distribuisce con ordine, poi viene ammonito e deve gestire il cartellino giallo. Lo fa senza farsi prendere dal nervosismo. Se il Maestro c'è, si vede.

Tchatchoua 6,5

Spostato sulla sinistra, la sfida è con Dodô. Qualche accelerazione, si abbassa con regolarità. Prende quota nel corso della gara e la sua spinta è fondamentale.

Suslov 7,5

Scatta e lotta, innesca il gioco offensivo. Quando il Verona prende metri è il trascinatore da cui passano tutte le occasioni dell’Hellas. Dilagante nel finale.

Livramento 5,5

Gioca dal via come non accadeva dalla partita con l’Empoli. Poca vivacità per un tempo, fa di più nel secondo, ma non basta.

Sarr 6

Fa da riferimento in avanti, si vede poco in fase conclusiva, però aiuta sempre la squadra a salire.

Bernede 7

Entra e segna il gol della vittoria con classe e talento: fa impazzire di gioia il Bentegodi.

Oyegoke 6,5

Va veloce sulla destra.

Mosquera 6

Bisticcia con il pallone. Entra, tuttavia, nell’azione del gol.

Zanetti 7

Verona compatto, concentrato in difesa, che appena capisce che è arrivato il momento in cui andare a prendersi la vittoria ci mette quel coraggio in più che fa tutta la differenza del mondo. E che porta tre punti meritatissimi, che pesano come macigni nella corsa alla salvezza.