Pagelle, Swiderski gol da Papa. Suslov sempre acceso

Bonazzoli, ingresso okay e assist. Tchatchoua è sempre attento. Lazovic e Henry faticano

Matteo Fontana Coordinatore di redazione 3 marzo 2024 (modifica il 3 marzo 2024 | 15:11)

Montipò 6

Ribatte su Thorstvedt, poi è poco impegnato. Rischia con i piedi, ma se la cava.

Tchatchoua 6,5

Chiamato a difendere su Laurienté, non gli concede spazio. Spinge con frequenza per 45’, dopo lo fa di meno, ma è sempre attentissimo

Coppola 6

Pasticcia in alcuni appoggi in uscita, che il Sassuolo, però, non punisce. Toglie metri a Pinamonti con buona concentrazione.

Dawidowicz 6

Difende cercando anche di dare un contributo in fase di impostazione. Lotta con la consueta determinazione. Ammonito, era in diffida e salterà il Lecce.

Cabal 6

Il compito di controllare Berardi, al rientro, è più che complicato, ma non va in difficoltà. Non rinuncia a proporsi in avanti. Qualche incertezza nel tocco di palla.

Suslov 6,5

Parte sulla destra. Di seguito passa al ruolo di seconda punta. Sempre vivace e acceso, non altrettanto lucido in certi momenti, ma tiene in costante allerta il Sassuolo.

Serdar 6

In copertura sulla mediana, cerca di compattare il gioco. Si fa valere recuperando più palloni, ma ne sbaglia uno che per poco non costa caro, per dopo rimediare.

Duda 5,5

Sbaglia molto, pressato dal centrocampo del Sassuolo. Non prende l’iniziativa. Gestisce nel finale con esperienza.

Lazovic 5

Non riesce a metterci brio. Gli manca lo scatto in più, Pedersen lo limita. Sembra appannato.

Noslin 5,5

In duo con Henry, non è efficace in fase offensiva, aiuta in difesa. Poi si muove da ala, per dopo uscire. Generoso, ma non incide.

Henry 5

Seconda da titolare in stagione. Prova a buttarsi su ogni pallone, ma non ci arriva con sufficiente prontezza.

Mitrovic 6

Entra con volontà, piuttosto pimpante.

Bonazzoli 6,5

Serve a Swiderski l’assist per il gol che risolve la gara. Ingresso in campo con personalità.

Swiderski 7

L’uomo della partita. Recupera con tigna il pallone che poi Bonazzoli gli recapita per la rete della vittoria. Il suo è un gol da Papa.

Magnani ng

Vinagre ng

Baroni 6,5

Partita di sofferenza, con la tensione alta. Il Verona non accelera, ma dopo sono i cambi a far svoltare l’incontro: Swiderski decide, Bonazzoli va. E i tre punti ritrovati sono macigni nella corsa alla salvezza.

