Pagelle, Tengstedt c’è, Belahyane fatica. Suslov corre

Al debutto da titolare in questa stagione. Gli tocca fronteggiare l’imprendibile Neres, una freccia che scappa via che esce dai radar. Alcune iniziative in avanti e un salvataggio sulla linea.

Fatica di fronte ai califfi del centrocampo del Napoli. McTominay comanda. Si prende delle responsabilità uscendo palla al piede sotto pressione. Talvolta ci riesce, in altri casi no.

Prova a dare ordine al gioco gialloblù. Equilibratore in fase di impostazione. Si innervosisce in certi momenti. Detta i tempi della manovra con la consueta intelligenza.

Corre più di tutti i gialloblù. Non sempre con lucidità, ma sempre in modo grintoso, con vigore atletico. Quando scatta lui, il Verona si propone. Va a tratti.

Funziona l’intesa con Tengstedt, manca l’efficacia. D’altronde, la difesa del Napoli è un muro e non ha modo di farsi largo. Gli spunti ci sono, non i risultati.

La partenza è in deficit. Di seguito, il Verona si riorganizza. Subisce la forza di un Napoli pieno di mezzi e qualità, ma non indietreggia. Il 2-0 chiude la gara, eppure non toglie all’Hellas la voglia di provarci fino alla fine. Niente punti, ma l’identità di squadra non manca.