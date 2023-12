Pagelle, Verona a terra, Montipò unico a salvarsi

Male Ngonge, Tchatchoua e Folorunsho, Doig sempre in difficoltà, Lazovic non incide

Matteo Fontana Coordinatore di redazione

Montipò 6,5

Parate decisive su Simy e Kastanos, superato da Tchaouna con un diagonale calibrato. Il Verona non crolla prima perché ci pensa lui.

Tchatchoua 4,5

Gioca senza accelerare, non dà sprint, manca in avanti. In fase difensiva è molto carente, dal suo lato si sviluppa l’azione che porta al gol di Tchaouna.

Hien 5

Non dà solidità alla difesa, che si sgretola con elementare facilità. Distante dal giocatore di forza che ha dimostrato di essere: non svolta.

Dawidowicz 5,5

Lotta a oltranza, con la testa fasciata e senza mai cedere, ma nel Verona che scivola tra troppi difetti i suoi rattoppi non sono sufficienti.

Doig 5

Al rientro da titolare, sulla sua fascia incrocia Candreva e Mazzocchi, che vanno veloci e con qualità. Non li contiene, è spesso saltato.

Hongla 5

Il comando del centrocampo spetterebbe a lui, alla terza di fila dal via. Non tiene in mano il gioco della squadra, gli difetta la precisione e non recupera palloni.

Suslov 5,5

Parte sulla mediana, dopo 35’ viene spostato in avanti. In una maniera e nell’altra, appare chiaro che la sua prova rimarrà anonima.

Ngonge 4,5

Imprevedibile per definizione, stavolta lo si vede nella sua versione “No”. Per un tempo appare pressoché assente, non fa meglio nel secondo. Ha la chance dell’1-1 e manca la porta.

Folorunsho 4,5

Comincia sulla trequarti, ma non si innesca mai. Poi va a centrocampo, e ancora il suo impatto è ridotto. Disordinato, non assicura compattezza.

Lazovic 5

Non entra in gioco, resta defilato e non dà mai la sensazione di poter saltare l’uomo. Esce senza incidere, la sua gara non ha lampi.

Djuric 5

Non gli arrivano palloni, tenta di far salire la squadra ma la cosa non gli riesce. Pregevole la “torre” per Ngonge che avvicina il Verona al gol, ma non basta.

Terracciano 5,5

Cerca di correre sulla destra, va a tratti.

Bonazzoli 5

Ingresso fiacco.

Henry ng

Mboula ng

Baroni 4

Quanto fatto di buono in queste settimane si scioglie in una partita in cui Inzaghi fa tutte le scelte giuste e lui sbaglia. Verona spaesato, senza idee e sconfitto con pieno merito da una diretta concorrente.

