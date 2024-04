Pagelle, Verona da mani nei capelli: in tanti dietro la lavagna

Coppola, errore grave. Duda nervoso, Suslov si ferma. Montipò e Lazovic okay

Matteo Fontana Coordinatore di redazione 7 aprile - 20:27

Montipò 6,5

Beffato sul gol di Ekuban, dopo il rimpallo su Lazovic. Prova a salvare sul bis. Compie alcuni interventi che tengono il Verona partita, invano.

Centonze 5,5

Torna titolare, sul suo lato si muove Haps. Se lo perde in occasione del pari. Sale con frequenza nel secondo tempo, ma non sfonda.

Coppola 5

Di nuovo titolare. Incertezza grave che regala al Genoa il pallone del raddoppio. Aveva già pasticciato in precedenza. Mostra poca sicurezza

Dawidowicz 5,5

Preso in mezzo sul 2-1, come tutta la difesa del Verona. Rischia anche su Thorsby, che non controlla, con Montipò a respingere.

Cabal 5,5

Spinge in avanti, proponendosi spesso. Ma è dietro che gli capita di tentennare. Comincia bene, poi fa troppo poco.

Suslov 5,5

Scatta sulla destra ma si smorza presto. Viene bloccato con modi spicci e si ferma. Si sposta al centro per trovare spazio, ma non riesce a essere efficace.

Serdar 6

Compatta la linea mediana, abbassandosi all’occorrenza a schermare la difesa. Prova a mettere delle toppe sulle incertezze della squadra. Ammonito, era in diffida: con l’Atalanta non ci sarà.

Duda 5

Poco preciso, sbaglia diversi appoggi. Prende un’ammonizione evitabile per proteste. Appare nervoso e fatica a dirigere il gioco. Esce dopo un tempo.

Lazovic 6,5

Con una magia manda Bonazzoli in porta per il gol del vantaggio del Verona. Sfortunato nell’azione dell’1-1, con il rimpallo che favorisce Ekuban. Dà tutto.

Noslin 5,5

Cerca di spingere, andando in verticale, ma la giornata non è propizia. Non salta l’uomo, non crea superiorità numerica. Partita incerta.

Bonazzoli 6

Confermato dal via dopo la brillante partita con il Cagliari, va subito, di nuovo, in gol. Segna con prontezza e acume. Poi è meno incisivo.

Dani Silva 5,5

Dovrebbe dare ordine alla manovra, cosa che non fa con sufficiente continuità.

Mitrovic 6

Sprinta subito. Suo il passaggio per il gol di Swiderski, annullato dalla Var per un microscopico fuorigioco. Mette i

Swiderski 5,5

Entra per segnare e lo fa, ma la tecnologia gli toglie la rete. Dopo non gli arrivano altri palloni e sparisce.

Henry 5,5

Lo attendono per i cross in mezzo, non si vede.

Folorunsho ng

Baroni 5,5

Fa scelte giuste in avvio, rinnovando la fiducia a Bonazzoli. Non convince la persistente costruzione dal basso della squadra, che alla fine porta sbagli che vengono scontati. Mette mano alla panchina con i cambi. Non basta. La via della salvezza è sempre stata durissima e tale rimane.

