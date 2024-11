Pagelle, Verona disastro totale

Non si salva nessuno: tutti dietro la lavagna

Spazzato via, non riesce mai a metterci una toppa.

Va veloce sulla destra in avvio. Poi si ferma.

Incrocia Barella, è annientato. In copertura spalanca voragini.

Chiamato a correre a tutta fascia sulla sinistra: non ce la fa mai.

Centra una traversa che ancora vibra. Dopo sparisce come tutto il Verona.

Non prende un pallone. Assente.

Come con l’Atalanta, gioca “a specchio” e va incontro al tracollo. Sono 32 i gol subiti in tredici partite, in larga maggioranza imbarazzanti. Nona sconfitta, squadra spaesata e disorganizzata.