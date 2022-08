Verona-Napoli, le pagelle. Verona giù per terra: si salvano Henry e Lasagna

L’incrocio è con Kvaratskhelia, che lo punta sempre per saltarlo. Il georgiano, però, balza più in alto di testa e segna il gol del pareggio. Fa tanta fatica

Prende il comando di una difesa che è sempre assediata. Dai che ridai, il muro non può reggere e pure lui non resiste più e la resa è inevitabile.

Al debutto in Serie A (col Verona, prima, soltanto qualche minuto in Coppa Italia) duella con Lozano, che gli scappa via sempre. In costante difficoltà.