Pagelle, Verona schiacciato, si salvano in pochi

Dimarco, che sbaglio sul rigore. Lasagna annullato. I cambi danno qualcosa in più, ma è tardi

Matteo Fontana

SILVESTRI 5,5

Para con prontezza su Romero. Ribatte anche su Zapata, prima del diluvio che gli si scatena addosso. Sul gol dello stesso Zapata appare in ritardo.

DAWIDOWICZ 5,5

Gioca con la consueta generosità, che non basta per reggere lo strapotere dell’Atalanta.

LOVATO 5

Fa da perno della difesa, con evidenti difficoltà. Agisce in marcatura su Zapata. Lo tiene con attenzione in partenza, dopo non lo prende più. Ostacolo troppo duro, stavolta.

CECCHERINI 5

Preso in mezzo dal gran ritmo atalantino, contiene finché può, e non è di certo quanto basta al Verona per stoppare l’onda nerazzurra. Prende un’ammonizione evitabile. Sostituito all’intervallo.

FARAONI 5

Resta sui blocchi e non ci esce. Intrappolato sulla fascia senza poter sbucare in avanti, in sofferenza in fase difensiva. Giornata faticosa.

TAMEZE 6

Decisivo in copertura tre volte nei primi minuti. In caso, chiude su Zapata e rischia lo scontro ad alta velocità. Di fatto agisce da difensore aggiunto. Evita guai peggiori.

VELOSO 5

Non riesce a prendere palla. La forza fisica e la pressione del centrocampo dell’Atalanta non gli consente di ragionare. Esce dopo 45’ in cui si è visto pochissimo.

DIMARCO 4,5

Torna titolare dopo tre giornate. Tiene il gomito alto e prende il pallone in area: rigore netto, Atalanta che va in vantaggio. In fase offensiva non prende mai un metro.

BARAK 5

Non riesce a trovare spazio, finisce presto fuori dalla partita. Tagliato fuori dall’azione gialloblù, non è coinvolto e viene annullato dagli avversari.

ZACCAGNI 5

Poco attivo, controllato con grande accortezza. Non si innesca mai, prestazione piatta e senza spunti.

LASAGNA 4,5

Se lo mettono in tasca. Cerca di accelerare: impossibile farcela di fronte alla muraglia mobile schierata da Gasperini. Palomino lo domina con facilità.

LAZOVIC 6

Dà al Verona giusto un briciolo di pericolosità, ed è già qualcosa visto che prima del suo ingresso non c’era stato neanche quello. Sua l’unica chance gialloblù, dopo 28’ della ripresa.

UDOGIE 6

Entra con personalità. Si piazza sul centrosinistra della linea difensiva e gioca con concentrazione.

STURARO 6

Mette un po’ d’ordine e di corsa in mezzo.

FAVILLI 5,5

Non può combinare granché, vista la situazione.

ILIC ng

JURIC (in panchina PARO) 5

Il maestro Gasperini è sempre in cattedra e la lezione è chiara. Troppa Atalanta per un Verona che non trova tempi di gioco e che è schiacciato dai nerazzurri. Terza sconfitta di fila, ma stavolta, più ancora che con il Milan, non c’è niente da eccepire.