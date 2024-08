Pagelle, Verona stellare. Duda maestro, Mosquera monumentale

Livramento bravissimo, grande Tchatchoua, Lazovic assist da museo

Matteo Fontana Coordinatore di redazione 18 agosto 2024 (modifica il 18 agosto 2024 | 21:33)

MONTIPÒ 6,5

Quando il Napoli si fa avanti è pronto a respingere. Concentrato, a parte un pasticcio con i piedi. Rimedia a qualche situazione intricata.

DAWIDOWICZ 7

Questa è una delle sue partite per eccellenza, fatta di spirito Hellas, abnegazione e lotta continua. Dalle sue parti non passano mai.

COPPOLA 7

La guida della difesa ce l’ha lui. Viene ammonito presto e non può prendersi rischi. Non lo fa e la sua è una gara interpretata con maturità. Simeone, suo vecchio compagno di squadra, non prende palla.

FRESE 5,5

Schierato da terzo centrale, comincia e tiene bene. Poi sbanda più volte, con diverse incertezze, e dal suo lato il Verona traballa.

TCHATCHOUA 7,5

Duella con Spinazzola. Non può prendersi licenze in attacco e tiene sulla sua fascia. Compie un grande intervento togliendo a Kvaratskhelia un gol certo. Nel momento il cui il Verona accelera è una freccia.

SERDAR 6

In campo con ordine per 20’, dopo deve uscire per infortunio.

DUDA 8

Dirige il gioco e si abbassa per difendere. Lo fa con intelligenza e acume tattico. Il Verona ha in lui il “cervello”, i nervi, la forza- Un maestro di calcio, sempre decisivo.

LAZOVIC 7,5

Si muove soprattutto in copertura, dal suo lato corrono Mazzocchi e Politano. Ne assorbe i tentativi e appena può rilancia. L’assist per il gol di Livramento, di esterno in corsa, è un capolavoro da esporre al museo del calcio.

KASTANOS 6,5

Parte sulla destra, cercando di accentrarsi. Cambia marcia con il passare dei minuti e, in particolare, all’inizio del secondo tempo, nel momento in cui la squadra scatta. Prezioso.

LIVRAMENTO 7,5

Agisce in duetto con Tengstedt. Prova a metterci velocità, si innesca a tratti. È bravissimo nel tocco d’anticipo sul primo palo che porta al gol del Verona.

TENGSTEDT 6

Di palloni gliene arrivano pochi. Tuttavia, non arretra, ma fatica. Si "sbatte" facendo un gran lavoro per la squadra.

BELAHYANE 7

Il ragazzo non ha paura di niente. Lo vedi e sembra un peso piuma, e invece per atteggiamento e carattere è un massimo. Si trova a memoria con Duda

SUSLOV 6,5

Entra con sprint immediato. Provano a fermarlo con le buone e con le cattive, ma non ci riescono.

MAGNANI 6,5

Alza il muro. È come un semaforo che resta sempre rosso per il Napoli. Non lo superano.

MOSQUERA 8

Due gol che mandano in delirio il Bentegodi, all’esordio in Serie A. E, in mezzo, ne aveva sfiorato un altro. Colpisce con fiuto immediato per la porta: monumentale.

HARROUI 6,5

Ingresso ad immediata accensione: attento dietro, ficcante in avanti.

ZANETTI 8

Prepara una partita sontuosa. Incarta Conte giocando “a specchio”, con i tre dietro. L’Hellas controlla, soffre e dopo va all’attacco. Scelte tutte giuste, cambi puntuali, azzeccati e determinanti. Non sbaglia nulla: Verona stellare.