Sassuolo-Verona 2-1, le pagelle: Henry, Verdi, Lasagna, l’attacco non va

Spinge poco, sta più dietro che in avanti. Ordinato, sempre tanta grinta per la causa. Manca il tap-in del vantaggio.

Non è il meraviglioso giocatore della scorsa stagione, e dispiace far notare l’evidenza. Resta utile, dinamico, meglio dei più.

Finchè c’è lui, il Verona ha un senso. Non gli si può chiedere di tirare la carretta per tutta la gara. Quando esce, la squadra fatica.

Sulla sua corsia accelera di frequente, sebbene non riesca a “mordere” come sarebbe necessario.

Voto di fiducia per tentare l’impresa della salvezza, perché i gol non li può fare lui. In due partite, il Verona costruisce molto più di prima, ma se non segna c’è un chiaro difetto di qualità.