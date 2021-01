Spettacolo Verona, 30 punti e miglior difesa. E ora Lasagna

Contro ogni pronostico, ancora una volta l'Hellas incanta. E guarda avanti

Si chiude un fantastico girone d'andata per il Verona . I numeri dicono nono posto, 30 punti e miglior difesa (con la Juve, 18 gol subiti). 8 vittorie e 6 pareggi (5 le sconfitte), con le prime 7 della classifica ha perso solo con l'Inter ottenendo tre successi prestigiosi a Roma con la Lazio, a Bergamo e oggi col Napoli. Gioco avvincente, ritmo forsennato, paura mai, squadre avversarie preoccupate all'idea di giocarci contro. Molte scuse se è poco.

A conferma di ciò va il mercato di gennaio in corso, da cui arriva qualità. Sturaro , e poi Lasagna . Perché, nonostante le dichiarazioni del dg dell'Udinese Marino, l'attaccante è a un passo dal gialloblù, e già domani si potrebbe andare a chiudere l'operazione.

Mosse che significano avere delle ambizioni, e aver capito che sarebbe un peccato non approfittare del momento, pigiando il pedale per lanciarsi verso un girone di ritorno alla fine del quale non avere rimpianti di alcun tipo. Ma, di più, iniziare anche a pensare e costruire il Verona della prossima stagione.