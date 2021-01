Sturaro verso l’Hellas, ecco cosa può dare al Verona

Corsa e qualità, un mediano per far marciare sempre più forte il centrocampo di Juric

L'arrivo imminente di Sturaro al Verona deve essere inquadrato nell'ottica di un rafforzamento per l'immediato della compagine gialloblù. Infatti, con la mediana ridotta ai minimi termini, l'Hellas si va ad assicurare un giocatore di quantità in un reparto dove Juric è stato spesso costretto a ricorrere a scelte obbligate.

Per di più, l'ex genoano conosce bene il tecnico croato che lo ha allenato nella Primavera rossoblù.

Dal punto di vista tattico, Sturaro può coprire una delle due caselle in mediana del 3-4-2-1 veronese ma anche essere utilizzato come esterno. Col 45.5% di contrasti vinti ed il 41.7% di successo nei duelli, il 27enne sanremese ha dunque la possibilità di apportare sostanza alla fase di non possesso del Verona.