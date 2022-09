Tattica, Verona, quanti cambi: Cioffi alla ricerca di un altro Hellas

L’arrivo di Cioffi al posto di Igor Tudor ha provocato inizialmente un piccolo terremoto tattico nel Verona. Il sistema base dei gialloblù dello scorso anno era infatti un 3-4-2-1 mentre i gialloblù hanno approcciato la nuova stagione col 3-4-1-2 o con il 3-5-2. L’idea iniziale del tecnico toscano era quella di proporre una squadra che non portasse più il pressing alto che aveva caratterizzata l’Hellas con Jurić e Tudor, preferendo invece lavorare sulle linee di passaggio nella metà campo offensiva, per tornare poi ad essere aggressivi sull’uomo nella propria.

In fase offensiva, puntando su due attaccanti come Henry e Lasagna, il mister veronese era partito da un approccio più diretto e per vie esterne rispetto a quello palleggiato in zona di rifinitura proposto dal Verona nella passata stagione. Tanto è vero che la squadra veneta produce una media di 20 cross a partita, contro i 16 dello scorso campionato e una media di 63 passaggi lunghi (59 nella stagione 2021/22).