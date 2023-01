Torino-Verona, le pagelle: Djuric gol e cuore. Hien e Dawidowicz resistono

Mezzo punto in meno per lo spavento che fa prendere a tutti i gialloblù al 6’ di recupero, con l’uscita a vuoto che porta Lukic vicino al tremendo sorpasso. Imprendibile la botta di Miranchuk.

Qualche imprecisione c’è, ma a prevalere sono le cose buone. Non si fa scavalcare da Vlasic. Sanabria entra e non lascia a traccia. Dimostra di avere mezzi e qualità, dopo tanti errori e appannamenti.

L’andamento è lento. Per un tempo opaco, nel secondo si rialza ma in interdizione deve dare di più. Un suo tentennamento dà al Torino il corner che, non fosse stato per la titubanza di Lukic, avrebbe steso il Verona.