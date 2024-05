Verona alla Tafazzi, ma la salvezza è sempre lì

Diritto di replica e via al sondaggio: mi piacerebbe sapere quanti di noi a gennaio avrebbero mai pensato di trovarci dove siamo oggi a 180 minuti dalla fine. Urne aperte, appuntamento alla Maratona Mentana, sempre che prima non si scanni con Lilli Gruber, per l’esito del voto. Ieri è andata male, ci è girato tutto storto, ma la magia del calcio sta nel farti vedere le fate o le streghe in un battito di ciglia. Prendere o lasciare. E nel giro di sei minuti le streghe ieri le abbiamo viste davvero: avevamo il certificato della salvezza in mano, e son spuntate fuori a strapparcelo: «Eh no belli, mica ve le cavate così, ve la dovete sudare fino alla fine!». Ci abbiamo messo del nostro, dite? Sì, e non è la prima volta, ma così non fosse, saremmo una squadra da almeno metà classifica.