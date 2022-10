Verona-Milan, le pagelle: Verdi dà fantasia, Pacman Tameze. Treno Depaoli

Sono determinanti le parate su Hernandez e Rebic, prima è beffato dall’autorete di Veloso e dal tocco in corsa di Tonali che gli fa sfilare il pallone sotto le gambe. Sempre su Tonali è attento nel recupero.

L’incrocio con Leao è per definizione difficilissimo. Soffre il portoghese nei primi minuti, dopo è bravo a ridurgli gli spazi, arginandone la velocità.

Torna in campo dopo essere uscito dai piani tecnici. Leao gli scappa via sull’1-0. Sfida Giroud e gli concede poco o nulla. Nel secondo tempo il duello è con Origi, che controlla bene.

Era dai tempi del primo Verona di Ivan Juric che non giocava da “braccetto” sulla sinistra. La risposta è buonissima in fase propositiva: il gol (con deviazione di Gabbia), che è il primo in Serie con l’Hellas, che dà il pari. Va vicino anche al raddoppio. Sul 2-1 di Tonali viene sorpreso anche lui.