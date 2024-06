Fanna: “Noi del Verona ’85 come fratelli, allo stadio vado solo se me lo chiede mio nipote”

“Dopo quell’impresa ci sentiamo regolarmente come dei fratelli. Di recente abbiamo fatto una vacanza in Salento con cinque di noi e le nostre famiglie, è stato un bel ritrovo dopo tanti anni. Ho visto di recente Elkjær, il quale mi ha fatto una sorpresa al ristorante per il mio compleanno. Quando si centra un traguardo del genere solo nel tempo si realizza veramente ciò che è stato fatto, come diceva Volpati. Al di là del gioco che ci lega si diventa amici, dai giocatori ai dirigenti. Speriamo che il Verona, parlando di attualità, componga una buona squadra in modo tale da vivere l’anno del 40° anniversario dello scudetto nel migliore dei modi.”