3-3 a Udine, il Verona acciuffa il pari con Henry in una gara folle

In svantaggio per due volte, l'Hellas acciuffa il pari con l'ultimo pallone. Magia in rovesciata di Ngonge

A Udine va in scena una gara vietata ai deboli di cuore. Una partita che il Verona acciuffa e riacciuffa, con il 3-3 finale di Henry sull'ultima palla nel recupero del recupero. L'Hellas va sotto di due gol complice una difesa, priva di Magnani e Hien, che si fa beffare troppo facilmente. Djuric su rigore accorcia, poi nella ripresa l'Hellas cresce e si merita il pari che arriva con una magia in rovesciata di Ngonge. Lucca, però, sembra rovinare tutto quando sale altissimo e inzucca il 3-2, poi Thauvin centra il palo, ma Henry pareggia quando tutto pareva perduto, ravvivando le speranze di un Hellas che certamente è vivo e, pur coi suoi limiti, lotta. Il 3-3 chiude una gara spettacolare con l'Udinese di Cioffi che ingolla un boccone amaro mentre i gialloblù festeggiano.

FORMAZIONI

UDINESE: Silvestri, Ferreira, Kabasele, Perez, Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura, Pereyra, Success (dal 6' Lucca)

A disposizione: Okoye, Padelli, Masina, Lovric, Guessand, Zarraga, Quina, Kamara, Ake, Tikvic, Ehizibue, Camara, Thauvin, Kristensen

Allenatore: Gabriele Cioffi

VERONA: Montipò, Tchatchoua, Coppola, Amione, Terracciano, Duda, Folorunsho, Suslov, Ngonge, Lazovic, Djuric

A disposizione: Berardi, Perilli, Doig, Faraoni, Henry, Cruz, Kallon, Hongla, Serdar, Cabal, Charlys, Calabrese, Mboula, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Fabio Maresca (sez. AIA di Napoli)

Assistenti: Domenico Palermo (sez. AIA di Bari), Gamal Mokhtar (sez. AIA di Lecco)

PRIMO TEMPO, GRAVI ERRORI DEL VERONA, L'UDINESE PASSA DUE VOLTE, DJURIC ACCORCIA SU RIGORE

Dopo due minuti Amione entra con ginocchiata su Success, che ha la peggio e deve lasciare il campo, entra Lucca. Djuric poco dopo protesta e viene ammonito.

L'avvio è equilibrato, l'Udinese poi, con un centrocampo più reattivo e di maggior qualità, prova a spingere. Kabasele manda alto di testa da corner al 12'.

TUTTI FERMI, KABASELE SEGNA

Al 17' l'Udinese passa. Samardzic pennella una punizione da destra, la palla scende verso il secondo palo, Montipò resta a guardare, la difesa anche e da due passi sbuca Kabasele a insaccare.

Il Verona reagisce con Tchatchoua che al 21' scende a destra, il cross è deviato in corner da Perez. Dall'angolo stacca Coppola che sfiora la traversa. Suslov, ben servito da Folorunsho, spara alle stelle al 24'.

La fisicità di Ebosele mette a dura prova Terracciano. Il 4-2-3-1 di Baroni soffre con un centrocampo.

COMA PROFONDO PER LA DIFESA GIALLOBLÙ, LUCCA RADDOPPIA

Inquietante il secondo gol preso, che rispecchia il primo per immobilità della difesa del Verona, ma è ancora peggiore. Al 31' Pereyra da sinistra lancia Lucca in area. Amione è una statua, gli altri non sono da meno. A Lucca, quasi incredulo, basta scattare come un bimbo tra le primule, poi con un tocco superare Montipò.

RIGORE PER L'HELLAS, 2-1

È il 36' quando Suslov imbecca Ngonge che dal limite calcia forte. Il braccio largo di Kabasele intercetta la palla, è rigore. Djuric calcia forte alla destra di Silvestri che quasi ci arriva, ma è 2-1.

L'Udinese risente del gol, il Verona può approfittarne ma i tentativi vengono murati. Ngonge guadagna un fallo sulla trequarti, la difesa bianconera respinge il cross, Djuric calcia e una deviazione non distrae Silvestri che blocca.

Payero entra duro su Terracciano e viene ammonito da Maresca.

Amione stende Ebosele sul limite dell'area piccola, giallo per il difensore gialloblù al quarto e ultimo minuto di recupero. Samardzic calcia direttamente in porta, c'è una deviazione e Montipò respinge.

SECONDO TEMPO, IL VERONA NON DEMORDE E NGONGE FA UNA MAGIA, POI SUCCEDE DI TUTTO

L'Udinese parte in pressing, Tchatchoua risponde con un cross da destra che però arriva a un difensore bianconero.

Anche Coppola prende l'ammonizione al 51' quando per fermare una percussione di Walace alza la gamba. Entrambi i centrali del Verona hanno un giallo sulle spalle.

In verticale Lazovic scappa, il suo cross è messo non senza affanno in corner dall'Udinese, che mostra qualche difficoltà in retroguardia se preso in velocità.

I bianconeri rispondono guadagnando tre angoli di fila. Sul terzo Ngonge lancia Tchatchoua in contropiede, l'esterno all'ultimo perde il controllo della palla. Le squadre si allungano.

NGONGE!! 2-2 IN ROVESCIATA SPETTACOLARE

Il Verona insiste e parte a sinistra. Suslov arriva sul fondo e calibra un cross che Ngonge va a prendere col sinistro in rovesciata in mezzo a tre avversari. Il gol è spettacolare e l'Hellas pareggia al 61'.

L'Udinese non ci sta: Montipò salva tutto con i ginocchio respingendo un tiro da breve distanza di Pereyra in seguito a un angolo.

CAMBI. Cioffi toglie Pereyra, stremato, e manda in campo Thauvin al 66'. Esce anche Ebosele, dentro Lovric.

DOPPIETTA DI LUCCA, 3-2

L'Udinese torna in avanti al 72'. Dalla trequarti sinistra Thauvin traccia un cross splendido sul secondo palo dove Lucca sale in cielo e di testa fredda Montipò. Il Verona sbanda, al 75' Amione regala palla in uscita a Lucca che avanza e davanti al portiere calcia fuori. Lovric sfonda a destra, respinge la difesa, Lazovic scappa a sinistra ma sbaglia a rientrare.

PALO DI THAUVIN. Il francese calcia a giro dal limite e centra un palo pieno al 78'. La gara resta dunque aperta, con azioni pericolose che si susseguono.

Bonazzoli sostituisce Djuric al 79'. L'Hellas prova l'assalto finale, anche se le energie sono in riserva. Henry sostituisce Lazovic all'84'.

C'è un corner all'85'. Duda mette in mezzo, l'Udinese incorna fuori. Terracciano, il migliore tra i gialloblù con Ngonge, salva tutto recuperando un lancio che sapeva di assist di Thauvin. Bonazzoli controlla col braccio e spreca una possibilità all'87'.

Ehizibue sostituisce Zamura nei bianconeri. Henry va in scivolata e si fa ammonire scioccamente all'89'. I secondi scorrono. Ci sono cinque minuti di recupero. Si perde tempo per i crampi a Silvestri. Il centrocampo dell'Udinese è scaltro nell'andarsi a prendere falli preziosi. Folorunsho ciabatta fuori, le speranze sembrano finire.

3-3!! HENRY PAREGGIA!!

È l'ultima azione, Maresca fa recuperare le perdite di tempo. Al 97' Ngonge butta in area l'ultima palla in verticale. Henry svetta e anticipa un'uscita errata di Silvestri. Tutti i gialloblù si abbracciano con Baroni, il Verona festeggia un pareggio che moralmente vale una vittoria.

UDINESE-HELLAS VERONA 3-3

Reti: 16' Kabasele, 30' e 72' Lucca, 36' Djuric, 61' Ngonge, 90+7' Henry

NOTE. Ammoniti: 6' Djuric, 43' Zemura, 45'+1' Payero, 45'+4' Amione, 50' Coppola, 82' Ngonge, 89' Henry

