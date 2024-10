6-1 a Bergamo, Verona cancellato dall’Atalanta, è allarme gol subiti

Disastro gialloblù: 5 gol presi nella prima mezzora, di Sarr la rete della bandiera

Andrea Spiazzi Direttore 26 ottobre 2024 (modifica il 27 ottobre 2024 | 01:53)

Un ciclone si abbatte sul Verona. Accade a Bergamo, dove la fortissima Atalanta passeggia sull'Hellas allenandosi in un tiro a segno che distrugge i gialloblù dall'inizio alla fine della partita. 3 gol nel primo quarto d'ora, 5 nella prima mezzora. La difesa gialloblù (di nuovo a 3) appare talmente impotente da far pena anche al peggior rivale, il centrocampo a due viene divorato, l'attacco non riesce mai a produrre, se non con Sarr che prima centra il palo poi segna un gran gol, quello del 5-1. A fine primo tempo c'è solo voglia di tornare a casa a a muso pesto, dopo una misera figura davanti a 1200 tifosi in trasferta, e con una gara decisiva a Lecce da preparare in tre giorni. Lì si capirà se l'Hellas, dopo tale serata, avrà la forza di rialzarsi e tornare a vincere. In fondo, nel minicampionato delle pericolanti al quale il Verona è iscritto per il terzo anno consecutivo, il Lecce non dovrebbe presentare la furia atalantina, che con Lookman, De Ketelaere e Retegui ha fatto passare la notte di Halloween a Zanetti e compagnia. A Lecce si capirà anche il destino dell'allenatore, sepolto dai gol avversari (9 in due partite), incapace di presentare una difesa decente, che oggi invece appare inesistente oltre che terrificata dalla sua ombra, e costretto a far fronte ad un'altra sconfitta, la sesta in nove gare.

FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, De Keteleare; Retegui

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Zaniolo, Bellanova, Samardzic, Palestra, Comi, Steffanoni

Allenatore: Giampiero Gasperini

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Bradaric; Livramento, Kastanos; Sarr

A disposizione: Perilli, Magro, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Tengstedt, Okou, Sishuba, Dani Silva, Alidou, Suslov, Mosquera, Ajayi, Cisse

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Ermanno Feliciani (Sez. AIA di Teramo)

Assistenti: Filippo Bercigli (Sez. AIA di Firenze), Vittorio Di Gioia (Sez. AIA di Nola). 1200 i tifosi del Verona presenti.

PRIMO TEMPO, IL VERONA SPARISCE IN 15 MINUTI, SHOCK AL GEWISS

Zanetti ne cambia quattro rispetto al Monza. Manca Duda per squalifica. La difesa è a tre, in avanti c'è Sarr con dietro Kastanos e Livramento. In panchina vanno Tengstedt, Lazovic, Suslov e Mosquera.

L'Atalanta è subito in avanti col Verona schiacciato all'indietro col 5-4-1. Kolasinac spara alto dal limite dopo due minuti.

1-0 ATALANTA. Nemmeno sei minuti e i nerazzurri passano. Lookman è solo a sinistra, l'assist è perfetto per l'accorrente De Roon che col piatto fredda Montipò.

2-0 DI RETEGUI. Un incubo si abbatte sull'Hellas, che non riesce a tenere in nessuna parte del campo. Lookman al 9' si invola a sinistra, in tre cercano di tenerlo, poi un rimpallo sulla conclusione dell'attaccante nigeriano favorisce Retegui, che dal limite calcia forte e preciso vicino al palo a destra di Montipò.

Nei successivi 5 minuti l'Atalanta sfiora il terzo gol: prima salva Ghilardi su Retegui, poi Montipò su Lookman.

3-0 ATALANTA. L'uragano nerazzurro si abbatte impietosamente sul Verona, che al 15' prende il terzo gol. De Ketelaere zampetta sulla palla, si sposta a sinistra dal vertice destro e calibra un interno a giro sinistro che si infila all'incrocio. I suoi compagni si complimentano, ma nemmeno esultano, come in allenamento. L'esito della gara è già dato. Ghilardi è l'unico che cerca di lottare, pur nel cortocircuito in cui si trova la sua squadra, Bradaric viene ammonito al 16'.

25': Montipò salva su una girata di testa maestosa di Retegui.

4-0. Lookman fa quello che vuole, al 29' scherza Coppola e compagnia e piazza la rasoiata del poker. L'attaccante chiuderà il primo tempo con 60 palloni toccati, due gol e un assist.

5-0. Al 34' Lookman fa doppietta. L'Atalanta entra, i poveri gialloblù se la fanno sotto, Ederson mette a sedere Magnani, poi al centro, il nigeriano segna da un passo. L'umiliazione è cocente, Zanetti guarda impietrito con gli occhi sbarrati la sua squadra squagliarsi.

5-1, GRAN GOL DI SARR. Il Verona batte un colpo al 42'. Belahyane scappa, serve in verticale Sarr, che poco prima aveva centrato il palo con un bolide. Lo svedese segna col mancino in controbalzo dal limite all'incrocio. Un gol da applausi che mitiga (si fa per dire) la valanga che ha travolto il Verona. Retegui va vicino al 6, la palla è sull'esterno della rete. Finalmente Feliciani fischia.

SECONDO TEMPO, L'ATALANTA NE FA UN ALTRO

Restano negli spogliatoi lo sventurato Bradaric (un disastro tra Monza e Bergamo), Kastanos e , dentro Daniliuc e Dani Silva. Il Verona inizia con un po' di coraggio, l'Atalanta rallenta col giro palla, ma lo strappo di qualcuno è sempre in agguato. Al 57', infatti, Lookman centra la traversa.

6-1. Anche Retegui vuole la doppietta, e la ottiene al 58' su assist di De Ketelaere superando Montipò in uscita. Il Verona chiude anche in 10 avendo fatto tutti i cambi: Sarr esce all'87 per guai muscolari.

ATALANTA-VERONA 6-1

Reti: 6' De Roon, 9', 58' Retegui, 14' De Ketelaere, 29', 34' Lookman, 42' Sarr

