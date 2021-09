75 per cento di pubblico, la prima al Bentegodi sarà Verona-Lazio

Dopo la Nazionale l'aumento toccherà al campionato

Via libera all’ aumento della capienza negli stadi , da parte del Cts, al 75 per cento . La convalida della maggiorazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico e del Governo dovrà avvenire entro il 30 settembre, poi deve arrivare l'ok di FIGC e Lega.

Il primo evento calcistico con la nuova percentuale, dovrebbe essere la Nations League che vedrà impegnata la Nazionale Italiana in semifinale a San Siro contro la Spagna il prossimo 6 ottobre. Ne consegue che in campionato si partirà con le nuove capienze sabato 16 ottobre (il Verona il 17 sarà a San Siro col Milan). La prima gara interna dell'Hellas con l'aumento di posti sarà, dunque, quella di domenica 24 ottobre con la Lazio, quando il Bentegodi dagli attuali 15.200 posti al 50 per cento passerà a 22.800, compreso, ovviamente, il settore ospiti.