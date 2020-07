Abbonamenti, ecco come ottenere il rimborso dall’Hellas

Hellas Verona FC comunica che, in ottemperanza alla normative relative al contenimento della pandemia da COVID-19 ovvero il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m., gli abbonamenti sottoscritti per le gare di campionato Serie A TIM 2019/20 non potranno più essere utilizzati, anche nel caso in cui fosse concesso di disputare a porte aperte le partite casalinghe rimanenti. Pertanto i titolari degli abbonamenti sopra richiamati avranno diritto a due possibilità di rimborso che saranno usufruibili da lunedì 20 luglio e, con diverse modalità, fino al 18 settembre.

Di seguito vengono indicate le possibilità di rimborso del proprio rateo gara di cui non si è potuto usufruire (relativo alle partite precedentemente sospese e da disputarsi a porte chiuse nel periodo 20/06/20 al 02/08/20 ovvero le gare interne contro Cagliari, Napoli, Parma, Inter, Atalanta, Lazio e SPAL):

RIMBORSO STORE

A partire da lunedì 20 luglio e fino a domenica 16 agosto compresa, sarà possibile utilizzare il rimborso per l’acquisto del merchandising venduto presso l’Hellas Store Arena di via Carlo Cattaneo. Per usufruire di questa modalità sarà sufficiente recarsi presso lo store con l’abbonamento e un documento d’identità da esibire in originale(non quindi in fotocopia o altro). La cifra sarà spendibile, in un’unica soluzione, su tutto il materiale presente all’interno dello Store, anche su quello in saldo, fino ad esaurimento scorte.

RIMBORSO VOUCHER

Per gli abbonati che, invece, preferiscono utilizzare il rimborso in biglietti e abbonamenti per la stagione 2020/21, sarà possibile richiedere il proprio voucher sul portale di Vivaticket a partire da martedì 18 agosto e fino a venerdì 18 settembre, attraverso semplici passaggi che verranno illustrati in seguito. Il voucher avrà una validità di 18 mesi e sarà utilizzabile per acquistare biglietti o abbonamenti delle gare casalinghe dell’Hellas Verona. La somma totale del voucher potrà essere utilizzata in un’unica soluzione oppure in più operazioni.

INFO

Per qualsiasi informazione: biglietteria@hellasverona.it

fonte: hellasverona.it