Abbonamenti, passione Hellas: quota 4000 vicina

In pochi giorni gli abbonamenti sottoscritti per la stagione 2023-2024 dell'Hellas sono già vicini a quota 4000.

Nella prima fase, riservata in prelazione agli abbonati che vogliono mantenere lo stesso posto della scorsa annata, il ritmo è sempre stato sostenuto, sia per l'acquisto online della tessera che per le tante persone che l'hanno presa direttamente al bigoncio del Bentegodi.