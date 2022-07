Abbonamenti, Verona sopra quota 7000

Sono tante le speciali promozioni dedicate a chi deciderà di rinnovare il proprio abbonamento in questi ultimi tre giorni , come la possibilità di poter vivere un anno intero in Curva Sud a soli 10€ a partita, e sostenere e tifare i colori gialloblù per tutta la stagione.

Ultimi tre giorni anche per poter rinnovare un abbonamento in Tribuna Superiore Ovest a 14,21€ a partita o per vivere la passione per i colori gialloblù insieme alla propria famiglia ad un prezzo tutto dedicato: gli abbonamenti Family per 1 adulto + 1 Under 16 costano, infatti, soli 5€ a testa a partita.