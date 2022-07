Abbonamenti Verona, superata quota 3000

A una settimana dall’apertura della fase dedicata ai vecchi abbonati che intendono rinnovare mantenendo il loro posto, sono più di 3000 i tifosi che hanno aderito alla Campagna Abbonamenti 2022/23 VERONA, IL VERONA. Il Bentegodi, finalmente, riapre le porte a tutti i tifosi e la gente di Verona sta rispondendo presente. Come per la Home e la Away 2022/23, anche la Campagna Abbonamenti è dedicata a un legame indissolubile, quello tra una città e la sua squadra di calcio, l’Hellas Verona.