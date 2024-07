Abbonamenti Verona, via alla campagna 2024-2025

"Dall''85 all'eternità": mercoledì il via alle sottoscrizioni per la nuova stagione gialloblù

Non vediamo l'ora di tornare a casa, di tornare al 'Bentegodi'. Non vediamo l'ora che cominci una nuova stagione per tifare e sostenere i colori gialloblù!

Tutti gli abbonati riceveranno in omaggio una speciale sciarpa gialloblù, da ritirare all'Hellas Verona Store di via Cattaneo 2, che permetterà di partecipare al concorso 'Dall’85 all’eternità' tramite la scanerizzazione di un QR code riportato sulla sciarpa. In palio tanti premi ed esperienze esclusive.